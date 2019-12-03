Молодого уфимца до смерти избили прямо у торгового центра

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-03T09:03:09+03:00

Ближайшие шесть лет причастный к смерти парня уфимец проведет за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пострадавший впал в кому и скончался в больнице

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В Уфе на парковке торгового центра до смерти избили парня. Все произошло в мае текущего года.

Как установил суд, двое молодых людей встретились на стоянке, чтобы выяснить отношения из-за девушки. В ходе ссоры один из них – 23-летний уфимец – несколько раз ударил своего оппонента по голове и другим жизненно важным органам. От полученных травм пострадавший через несколько дней впал в кому и скончался в больнице, не приходя в сознание.

Уфимца, причастного к смерти парня, признали виновным в совершении преступления по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU