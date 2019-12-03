Молодого уфимца до смерти избили прямо у торгового центра
В Уфе на парковке торгового центра до смерти избили парня. Все произошло в мае текущего года.
Как установил суд, двое молодых людей встретились на стоянке, чтобы выяснить отношения из-за девушки. В ходе ссоры один из них – 23-летний уфимец – несколько раз ударил своего оппонента по голове и другим жизненно важным органам. От полученных травм пострадавший через несколько дней впал в кому и скончался в больнице, не приходя в сознание.
Уфимца, причастного к смерти парня, признали виновным в совершении преступления по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU