После ДТП в Башкирии у погибшей многодетной матери и пенсионерки украли деньги и золотые серьги

СЕГОДНЯ 06:31 2019-12-03T06:31:48+03:00

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В Башкирии после жуткого ДТП под Стерлитамаком у погибших женщин исчезли деньги и золотые серьги.

Авария произошла на прошлой неделе, 27 ноября, на трассе Стерлитамак-Стерлибашево. В тот день четыре человека возвращались с похорон на автомобиле Renault, когда на встречку внезапно вылетела Skoda. Водитель первой успел только подставить под удар свою сторону, чтобы сберечь пассажиров, но едва ли это спасало им жизни. В происшествии скончалась 54-летняя пассажирка и ее 80-летняя мать. В больницу с переломом ребра и многочисленными ушибами был доставлен муж 54-летней женщины.

фото: bash.news

Как выяснили корреспонденты «Башкирского спутникового телевидения», у одной из погибших родственники не обнаружили 35 тысяч рублей, которые она брала с собой на похороны. По словам ее сына Марселя, отец снял эти деньги на всякий случай, и женщина везла их в сумке.

– Выписки из банков у нас есть на руках. В первые часы аварии то ли проезжие, то ли уже сотрудники полиции забрали из маминой сумки эти деньги, а еще сняли серьги из ушей моей бабушки. По словам моего знакомого, бывшего сотрудника ОВД, это нередко практикуется, – рассказал Марсель.

У мужчины в голове не укладывается, как нормальный человек может пойти на подобного рода воровство: «До чего дошли, что с пенсионеров и многодетных мам снимают серьги и крадут деньги!». Марсель также добавил, что ни полиция, ни 20-летний водитель из той самой Skoda с его семьей не общаются. Последний и вовсе не берет трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU