Сады под Уфой покрылись льдом из-за паводка

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-30T17:19:23+03:00

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С неприятным сюрпризом столкнулись на днях жители СНТ «Родничок» в Уфимском районе республики. Их участки и дома неожиданно сначала затопило, а потом они покрылись толстой коркой льда, так что во дворах можно кататься на коньках. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, большая вода пришла в сады из леса: промерз ручей, идущий от родника. В итоге подо льдом оказались пять участков, на которых проживают семьи с детьми.

- В данное время на месте находятся оперативная группа и председатель СНТ. Мы произвели работы по расчистке, вода уходит, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU