Синоптики поделились прогнозом погоды в Башкирии на конец рабочей недели
Существенных осадков на территории республики не ожидается
Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается
Изменить размер текста:
Синоптики Башгидромета рассказали, какая погода установится в республике в конце рабочей недели. Как минимум до выходных существенных осадков на территории республики не ожидается.
Сегодня, 27 ноября, на протяжении всего дня будет ясная погода. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха не опустится ниже -10°.
Грядущей ночью, 28 ноября, столбик термометра покажет -7°, -12°. Местами по республике может подморозить – до -20°. Днем станет немного теплее, -4°, -9°. В пятницу, 29 ноября, характер погоды существенно не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU