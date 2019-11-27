Синоптики поделились прогнозом погоды в Башкирии на конец рабочей недели

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-27T10:03:10+03:00

Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается

Существенных осадков на территории республики не ожидается

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Синоптики Башгидромета рассказали, какая погода установится в республике в конце рабочей недели. Как минимум до выходных существенных осадков на территории республики не ожидается.

Сегодня, 27 ноября, на протяжении всего дня будет ясная погода. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха не опустится ниже -10°.

Грядущей ночью, 28 ноября, столбик термометра покажет -7°, -12°. Местами по республике может подморозить – до -20°. Днем станет немного теплее, -4°, -9°. В пятницу, 29 ноября, характер погоды существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU