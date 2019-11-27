Обгорел полностью: в Башкирии мужчина не смог выбраться из горящего частного дома
Накануне, 26 ноября, в Благоварском районе республике случился пожар, унесший человеческую жизнь. Ночью в селе Мирный на улице Криворотной вспыхнул частный одноэтажный дом, построенный на двух хозяев. Когда приехали пожарные, пламя уже полностью объяло половину кирпичного строения.
- На месте происшествия работали 3 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС, а также медики, полиция, сотрудники газовой службы и электросетей, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.
Пламя удалось сбить за полчаса, но когда спасатели разбирали завалы, они наткнулись на полностью обгоревшее тело мужчины – очевидно, хозяина дома. Сейчас причину возгорания выясняют дознаватели МЧС и сотрудники следственно-оперативной группы.
ИСТОЧНИК KP.RU