«Вы видите это?! Там люди!»: уфимцы устроили давку в утреннем автобусе

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-21T08:30:53+03:00

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Жителям уфимского Затона пришлось целый час дрогнуть на остановке в ожидании своего автобуса, а когда тот подъехал, люди буквально заталкивали себя в салон. Фотографии с пассажирами, которые вынуждены отвоевывать кусочек пространства в общественном транспорте, опубликовал в местном паблике ВКонтакте возмущенная горожанка.

– Вы видите это?! Там люди! Это подъехал 30 маршрут после часового ожидания на остановке Речное училище. Когда уже люди замёрзли, заработали пневмонию и морально умерли! Куда делся 219 маршрут?! Маршрут 11 где? – гневается женщина.

Она также добавила, что если из Затона нет выхода, то и строить дома здесь не нужно. Пользователи в комментариях посоветовали обратиться с жалобой через систему «Инцидент», «Открытая республика» или вовсе напрямую к главе Башкирии Радию Хабирову.

ИСТОЧНИК KP.RU