В Уфе неадекватный мужчина сначала молился на чужой могиле, а потом разворотил ее

19 Нояб. 17:38 2019-11-19T17:38:41+03:00

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Необычного посетителя задержали накануне, 18 ноября, на Касимовском кладбище в Уфе росгвардейцы. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина сначала молился на могиле, а потом начал ее крушить – сломал памятник и разрушил надгробье. Очевидцы вызвали росгвардейцев, которые задержали вандала и передали его полиции.

Вандалом-разрушителем оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Выяснилось, что никакого отношения к могиле мужчина не имел и, скорее всего, находился под действием наркотиков. Родственники усопшего уже обратились в полицию с требованием наказать вандала.

ИСТОЧНИК KP.RU