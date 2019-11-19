2019-11-19T17:38:41+03:00
Происшествия

В Уфе неадекватный мужчина сначала молился на чужой могиле, а потом разворотил ее

Росгвардейцы задержали вандала и передали ее полиции
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Необычного посетителя задержали накануне, 18 ноября, на Касимовском кладбище в Уфе росгвардейцы. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина сначала молился на могиле, а потом начал ее крушить – сломал памятник и разрушил надгробье. Очевидцы вызвали росгвардейцев, которые задержали вандала и передали его полиции.

Вандалом-разрушителем оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Выяснилось, что никакого отношения к могиле мужчина не имел и, скорее всего, находился под действием наркотиков. Родственники усопшего уже обратились в полицию с требованием наказать вандала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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