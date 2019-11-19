2019-11-19T16:42:06+03:00
Общество

В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»

Спектакль представлен в рамках благотворительного проекта «Комсомольской правды»
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» в рамках проекта «Большая сцена» представляет новое прочтение знаменитой комедии. Постановка станет особенной для Уфы по трем причинам:

1. Роли исполнят не профессиональные актеры, а известные люди башкирской столицы. Депутаты, блогеры, банкиры, доктора, предприниматели, представители СМИ – множество совершенно разных людей примут участие в творческом проекте. Несмотря на занятость, они встанут на театральные подмостки, чтобы…

2. …помочь детям. «Большая сцена» – это не просто необычная постановка классической комедии, а благотворительный проект. Часть прибыли с продаж билетов направляется на помощь воспитанникам детских домов. Бронируя места, вы помогаете тем, кто нуждается в поддержке и заботе.

3. «Ревизор» в том виде, в каком он предстанет в рамках «Большой сцены», будет показан лишь раз. Успейте запечатлеть уникальное событие, увидев известных людей в новом амплуа и сделав воспитанников детских домов немного счастливее. Для ребятишек помощь, оказанная в декабре, станет настоящим новогодним подарком!

10 декабря в 19:00 на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета воцарит русский дух, переполненный беспощадной сатирой и искрометным юмором. Имена новоявленных актеров вы можете увидеть по ссылке.

Билеты можно приобрести в кассах Башкирского государственного театра оперы и балета, на сайте ufa.kp.ru либо оставив заявку по телефонам (347)292-44-48 и (917)736-10-62. Количество билетов ограничено!

«Ревизор». Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе неадекватный мужчина сначала молился на чужой могиле, а потом разворотил ее
Бывшего борца с коррупцией из МВД Башкирии посадили за взятничество на восемь лет
Уфимскую общественницу силой выставили из зала госсобрания во время обсуждения бюджета Башкирии
В уфимской администрации подвели итоги по сборам платежей за ЖКХ в 2019 году
«Лебединая верность»: в Башкирии две птицы разбились о лед на реке
Температура воздуха в Башкирии снизится до -30 градусов
«Росгосстрах» в Башкортостане за 9 месяцев 2019 года выплатил страхователям свыше 1,1 млрд рублей
ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции
Стало известно, в каких местах в Уфе установят новогодние елки
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии пожарный спас собаку, попавшую в западню на тонком льду
На трассе в Башкирии разбились студенты: двое скончались на месте, еще двое госпитализированы
Концерт Depeche Mode покажут в кинотеатре «Киномакс-Уфа»
Власти Башкирии намерены повысить зарплаты в республике
Бойцовская собака из Уфы села в автобус и вышла в центре города
Студентка УГНТУ признана одной из самых красивых и талантливых девушек Азии и Сибири
Радуемся все, кроме Ульфата Мансуровича: Радий Хабиров затроллил мэра Уфы
В Башкирии двухлетняя девочка проломила череп телевизором
«Говорила с невестой – она только плачет»: в Башкирии пропал 24-летний Александр Шигапов
В Башкирии депутата осудили за повторное пьяное вождение