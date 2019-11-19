2019-11-19T16:51:35+03:00
Общество

Уфимскую общественницу силой выставили из зала госсобрания во время обсуждения бюджета Башкирии

Женщину увели двое охранников [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня, 19 ноября, в здании Госсобрания-Курултая Башкирии состоялись публичные слушания по проекту бюджета Башкирии на будущий год. По регламенту мероприятия выступить со своими предложениями мог любой желающий. Нужно было лишь заранее записаться, что и сделала уфимская общественница Лилия Чанышева. Однако высказаться ей так и не дали.

Общественница вышла к трибуне, где сидели модераторы слушания, в числе которых был вице-премьер правительства республики Андрей Назаров и Рида Субхангулова, председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. К последней Чанышева обратилась со словами: «Вы меня боитесь, что ли? Вы меня боитесь? Сначала меня не впускали в зал, а теперь вы не даете мне слово». Субхангулова в свою очередь заявляет, что «работа по регламенту уже завершена».

Пререкательства продолжились, и председатель комитета попросила охранников вывести общественницу из зала. Тем не менее Чанышева успела сказать пару слов за трибуной: «Как увеличить часть доходного бюджета – меньше воруйте, господа». После этого к ней подошли сотрудники Курултая и вывели под руки из зала. Снимал все происходящее другой общественник – Федор Телин. Он так же обратился к модераторам.

– Это позор – то, что вы себе позволяете. Не пустили людей. Меня не пустили. Лилию Чанышеву не пустили. Зачем вы так делаете? Боитесь, чтобы она выступила, да? Охрану позвали? Вас тоже когда-нибудь так заберут, – сказал Телин.

В Башкирии на публичных слушаниях по бюджету общественницу вывели из зала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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