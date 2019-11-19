2019-11-19T14:57:04+03:00
Общество

В уфимской администрации подвели итоги по сборам платежей за ЖКХ в 2019 году

С докладом выступил директор столичного «ЕРКЦ»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Сегодня, 19 ноября, на очередной оперативке в мэрии Уфы подвели итоги по сборам платежей за ЖКХ в 2019 году. С соответствующим докладом выступила гендиректор столичного «ЕРКЦ» Айгуль Винникова.

– За 10 месяцев 2019 года начислено за ЖКХ по городу Уфе 9 млрд 544 млн рублей. Оплачено 9 млрд 219 млн рублей. Сбор составил 97%, – сообщила чиновница.

Примечательно, что в прошлом году показатель сбора был выше на 0,5 процента. Факторов, которые поспособствовали снижению в этом году, несколько. По словам Винниковой, это поэтапный переход на прямые договоры с жителями, доначисление денежных средств за услугу «Отопление» за предыдущие периоды. Среди причин также указывается изменение срока предоставление платежного документа с октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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