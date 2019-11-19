В уфимской администрации подвели итоги по сборам платежей за ЖКХ в 2019 году
Сегодня, 19 ноября, на очередной оперативке в мэрии Уфы подвели итоги по сборам платежей за ЖКХ в 2019 году. С соответствующим докладом выступила гендиректор столичного «ЕРКЦ» Айгуль Винникова.
– За 10 месяцев 2019 года начислено за ЖКХ по городу Уфе 9 млрд 544 млн рублей. Оплачено 9 млрд 219 млн рублей. Сбор составил 97%, – сообщила чиновница.
Примечательно, что в прошлом году показатель сбора был выше на 0,5 процента. Факторов, которые поспособствовали снижению в этом году, несколько. По словам Винниковой, это поэтапный переход на прямые договоры с жителями, доначисление денежных средств за услугу «Отопление» за предыдущие периоды. Среди причин также указывается изменение срока предоставление платежного документа с октября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU