Температура воздуха в Башкирии снизится до -30 градусов

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-19T13:28:12+03:00

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МЧС Башкирии предупредило жителей республики о надвигающемся морозе – температура воздуха в ближайшие сутки может понизиться до -30 градусов.

В регионе сегодня и завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах сохранится гололед. Северо и северо-восточный ветер будет умеренным – 5-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет -19 и -24 градусами. По востоку возможно понижение до -30. Днем станет теплее, но не намного: -13, -18. Ночью и утром на отдельных участках автодорог возникнет гололедица и дымка.

– В связи с изношенностью электросетей на большей части подотчетной территории республики существует вероятность возникновения нарушения электроснабжения, связанной с обрывом (повреждением) ЛЭП и линий связи, – добавили в пресс-службе аварийного ведомства.

В связи с погодными условиями прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности и увеличение числа аварий на трассах регионального и федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU