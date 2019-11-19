2019-11-19T11:56:53+03:00
Общество

В Башкирии пожарный спас собаку, попавшую в западню на тонком льду

В последний момент мужчина схватил пса за холку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пожарный подплыл к собаке на доскеПожарный подплыл к собаке на доске
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Накануне днем, 18 ноября, в городе Салавате в западне на тонком льду водоема оказалась собака. Неравнодушные граждане вызвали пожарную охрану, сотрудник которой доплыл до середины подмерзшего пруда и вытащил животное. Отважный поступок спасателя засняли на видео очевидцы.

О спасательной операции в городском парке культуры и отдыха сообщили в салаватском издании «Выбор». Собака, дошедшая до середины пруда, боялась пошевелиться: при каждом ее шаге лед опасно хрустел.

Сотрудник пожарной службы доплыл до пса на доске и пытался втащить его на снасть. Попытка не удалась – животное могло перевернуть доску, и в ловушке оказались бы оба. Тогда мужчина схватил бедолагу за холку и протащил его так до самого берега. К этому времени на суше собралась уже целая толпа зевак. В честь героя и спасенного им пса прозвучали громкие аплодисменты.

В Салавате спасли собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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