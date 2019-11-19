2019-11-19T11:42:45+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии разбились студенты: двое скончались на месте, еще двое госпитализированы

Погибшим было по 18 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сегодня утром, 19 ноября, на автодороге в Краснокамском районе разбились студенты. Двое однокурсников погибли, еще двоих доставили в больницу с тяжелыми травмами.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что на 59 км трассы Дюртюли-Нефтекамск столкнулись Renault Logan и микроавтобус УАЗ. В легковушке находилось четыре студента третьего курса колледжа в городе Агидели. За рулем сидел 19-летний парень. Автобусом, который, предварительно, ехал без пассажиров, управлял 55-летний местный житель – водитель предприятия. От удара машины разнесло по разным сторонам дороги.

В ДТП погибли двое 18-летних молодых людей, однокурсников водителя иномарки. Обоих автомобилистов и двух пассажиров легковой машины – 18-летнюю жительницу Аскинского района и 18-летнего студента – с серьезными травмами доставили в больницу.

Госавтосинспекция начала расследование по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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