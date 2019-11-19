Власти Башкирии намерены повысить зарплаты в республике

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-19T10:37:07+03:00

Бюджет региона в следующем году будет ориентирован на «социалку»

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Власти Башкирии намерены повысить зарплаты бюджетника. Об этом сообщил вице-премьер республики Андрей Назаров на брифинге в правительстве, посвященный формированию бюджета региона на предстоящий трехлетний период.

По словам Назарова, большая часть казны – около 70% – в ближайшую трехлетку будет направлена на социальную составляющую. Самые затратные позиции – фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. В следующем году на эти цели выделят 96 млрд рублей – 44% от всех статей расходов бюджета. Здравоохранение получит 91 млрд, а образование – 73.

– По большинству прогнозных показателей в трехлетней перспективе мы опережаем среднероссийские темпы, – отметил первый вице-премьер.

Прогноз бюджета формировался на основе текущей динамики. Объем налоговых и неналоговых доходов на 2020 год составит 151,1 млрд рублей, на 2021 – 156,3 и на 2022 – 164,3.

Сегодня, 19 ноября, в Госсобрании-Курултае Башкирии начались общественные слушания по проекту бюджета на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU