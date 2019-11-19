В Башкирии депутата осудили за повторное пьяное вождение

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-19T07:24:19+03:00

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В Кумертауском межрайонном суде вынесли приговор в отношении 59-летнего бывшего депутата Совета района. Экс-чиновника признали виновным в том, что он повторно сел за руль пьяным.

Еще в январе 2019 года депутата лишили водительских прав за нетрезвое вождение. Но это не помешало ему сесть за руль скутера в августе, также будучи пьяным. Подсудимый признал вину в совершении преступления, сообщили в прокуратуре.

В суде ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ, также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU