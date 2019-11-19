В Башкирии за лучший новогодний городок подарят полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:09 2019-11-19T07:09:42+03:00

В конкурсе могут участвовать все города и села

Изменить размер текста: A A

Не за горами Новый год, и власти городов и сел Башкирии готовятся к оформлению ледовых городков. В пресс-службе правительства сообщили, что в этом году за лучший новогодний городок можно будет получить приз. Его оценили в полмиллиона рублей.

Муниципалитеты будут должны выбрать самый лучший новогодний городок на своей территории и представить его на конкурс. Желательно о нем рассказывать в СМИ. Комиссия будет оценивать, как оформлена елка, насколько качественно сделаны ледяные скульптуры. У конкурса будет две категории – город и село.

Стартует он 10 декабря, итоги подведут 19-го. За первое место администрации получат 500 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч, за третье – 150 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU