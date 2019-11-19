В Башкирии чиновники еле стоящему на ногах мальчику-инвалиду торжественно подарили двухколесный велосипед

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-19T11:46:14+03:00

Казалось бы, ничего плохого нет в подарках, но главу Фаниса Аминева буквально затравили в соцсетях за цинизм.

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Недавно в Баймакском районе в физкультурном клубе «Надежда есть» общества инвалидов мальчик с ограниченными возможностями получил в подарок от главы администрации двухколесный велосипед. Фотографии появились в социальных сетях.

Казалось бы, ничего плохого нет в подарках, но главу Фаниса Аминева буквально затравили в соцсетях за цинизм.

- Вроде ничего плохого, но приглянитесь на фото ребенок еле сам стоит, его поддерживает взрослый парень. И как должен ребенок кататься на велосипеде? Цинизм главы района просто зашкаливает. По данному вопросу было отправлено обращение в Администрацию Главы РБ с просьбой разобраться в этой ситуации. Я считаю, что это плевок и издевательство над ребенком, - написал 18 ноября автор обращения и прикрепил фотографию.

Пока неизвестно, возьмут ли заявление в разработку, мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU