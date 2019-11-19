2019-11-19T11:46:14+03:00
Общество

В Башкирии чиновники еле стоящему на ногах мальчику-инвалиду торжественно подарили двухколесный велосипед

Главу администрации района затравили за такой «презент»
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Казалось бы, ничего плохого нет в подарках, но главу Фаниса Аминева буквально затравили в соцсетях за цинизм.Казалось бы, ничего плохого нет в подарках, но главу Фаниса Аминева буквально затравили в соцсетях за цинизм.
Изменить размер текста:

Недавно в Баймакском районе в физкультурном клубе «Надежда есть» общества инвалидов мальчик с ограниченными возможностями получил в подарок от главы администрации двухколесный велосипед. Фотографии появились в социальных сетях.

Казалось бы, ничего плохого нет в подарках, но главу Фаниса Аминева буквально затравили в соцсетях за цинизм.

- Вроде ничего плохого, но приглянитесь на фото ребенок еле сам стоит, его поддерживает взрослый парень. И как должен ребенок кататься на велосипеде? Цинизм главы района просто зашкаливает. По данному вопросу было отправлено обращение в Администрацию Главы РБ с просьбой разобраться в этой ситуации. Я считаю, что это плевок и издевательство над ребенком, - написал 18 ноября автор обращения и прикрепил фотографию.

Пока неизвестно, возьмут ли заявление в разработку, мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе неадекватный мужчина сначала молился на чужой могиле, а потом разворотил ее
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Бывшего борца с коррупцией из МВД Башкирии посадили за взятничество на восемь лет
Уфимскую общественницу силой выставили из зала госсобрания во время обсуждения бюджета Башкирии
В уфимской администрации подвели итоги по сборам платежей за ЖКХ в 2019 году
«Лебединая верность»: в Башкирии две птицы разбились о лед на реке
Температура воздуха в Башкирии снизится до -30 градусов
«Росгосстрах» в Башкортостане за 9 месяцев 2019 года выплатил страхователям свыше 1,1 млрд рублей
ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции
Стало известно, в каких местах в Уфе установят новогодние елки
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии пожарный спас собаку, попавшую в западню на тонком льду
На трассе в Башкирии разбились студенты: двое скончались на месте, еще двое госпитализированы
Концерт Depeche Mode покажут в кинотеатре «Киномакс-Уфа»
Власти Башкирии намерены повысить зарплаты в республике
Бойцовская собака из Уфы села в автобус и вышла в центре города
Студентка УГНТУ признана одной из самых красивых и талантливых девушек Азии и Сибири
Радуемся все, кроме Ульфата Мансуровича: Радий Хабиров затроллил мэра Уфы
В Башкирии двухлетняя девочка проломила череп телевизором
«Говорила с невестой – она только плачет»: в Башкирии пропал 24-летний Александр Шигапов
В Башкирии депутата осудили за повторное пьяное вождение