В Уфе появился новый Хатико

СЕГОДНЯ 06:32 2019-11-19T06:32:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычную картину вчера, 18 ноября, увидела уфимка Гульчачак Г. в частном секторе города. Женщина шла домой и заметила, как на кирпичном заборе сидит собака породы хаски и смотрит вдаль.

- Сегодня по дороге домой увидела такую картину и не удержалась сфотографировала, ждет хозяев, - написала она в соцсетях и приложила фотографию.

Собака действительно ни на кого не отвлекается, верно смотрит вперед и ожидает своего человека. Некоторые СМИ предположили, что он остался без крыши над головой и приходит туда, где раньше жил, но эту информацию подтвердить пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU