Вице-премьер Башкирии указал на недостатки аутсорсинга в больницах

18 Нояб. 19:02 2019-11-18T19:02:28+03:00

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На сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии вице-премьер Андрей Назаров поднял вопрос о целесообразности аутсорсинга в медучреждениях. В качестве примера он привел ситуацию в 13-й больнице в Уфе.

– Электрики на аутсорсинге и проходят раз в неделю. Две проблемы в связи с этим. Первая – это обслуживание аппаратуры там, где электрики нужны. Насколько мы можем на такой длительный период бесконтрольно оставлять [аппаратуру]? – задался вопросом чиновник.

Вторая проблема, по словам Назарова, заключается в том, что если в медучреждении «элементарно лампочки перегорают», то специалистов, чтобы их заменить – нет.

– Проще, наверное, пациенту ввернуть, что, мне кажется, не совсем верно, – подметил вице-премьер. – Надо обратить на аутсорсинг в целом внимание – насколько это целесообразно.

ИСТОЧНИК KP.RU