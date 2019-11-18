2019-11-18T18:17:52+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный мужчина избил подростка

В отношении взрослого начали доследственную проверку
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Житель Башкирии привлек к себе внимание следователей, после того как избил несовершеннолетнего племянника.

Инцидент случился 13 ноября в селе Исмаилово, что в Дюртюлинском районе. С утра 42-летний местный житель уже был пьян. 15-летний племянник чем-то вывел его из себя, и мужчина набросился на подростка с кулаками. Школьник дал разъяренному дяде отпор и вырвался.

На место происшествия вызвали стражей порядка и следователей регионального Следкома. Те осмотрели территорию и пообщались с очевидцами нападения. Кроме того, сыщики назначили судмедэкспертизу, чтобы установить, насколько сильно пострадал подросток. После получения результатов будет принято процессуальное решение, пояснили в Следственном комитете по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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