Власти Уфы передумали расширять старый Бельский мост
Планы властей относительно старого Бельского моста на Монументе дружбы в Уфе изменились. По первоначальной задумке, у сооружения 1956 года постройки должны были заменить одну пролетную арку и вместо двух полос для транспорта сделать три. Однако от этой идеи пришлось отказаться в пользу капремонта всей конструкции. Как сообщает "Башинформ", арка останется, но ее тщательно обследуют, дабы заменить износившиеся элементы.
Во сколько обойдутся работы, пока не ясно. До изменения планов они оценивались почти в 3,6 млрд рублей, теперь же, видимо, сумма сократится.
Ремонт старого моста начнется не раньше ввода в эксплуатацию моста-вставки. Его планируют сдать в конце 2021 года. Сейчас, напомним, работы ведутся на шести опорах одновременно. Пока строительство идет по графику, работы завершены уже на 20%.
ИСТОЧНИК KP.RU