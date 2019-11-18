2019-11-18T17:32:53+03:00
Общество

Власти Уфы передумали расширять старый Бельский мост

Его решили просто реконструировать
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Планы властей относительно старого Бельского моста на Монументе дружбы в Уфе изменились. По первоначальной задумке, у сооружения 1956 года постройки должны были заменить одну пролетную арку и вместо двух полос для транспорта сделать три. Однако от этой идеи пришлось отказаться в пользу капремонта всей конструкции. Как сообщает "Башинформ", арка останется, но ее тщательно обследуют, дабы заменить износившиеся элементы.

Во сколько обойдутся работы, пока не ясно. До изменения планов они оценивались почти в 3,6 млрд рублей, теперь же, видимо, сумма сократится.

Ремонт старого моста начнется не раньше ввода в эксплуатацию моста-вставки. Его планируют сдать в конце 2021 года. Сейчас, напомним, работы ведутся на шести опорах одновременно. Пока строительство идет по графику, работы завершены уже на 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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