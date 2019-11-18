Девочка из Башкирии, которую не брали в детсад из-за внешности, полетит на лечение в Израиль

18 Нояб. 15:36 2019-11-18T15:39:59+03:00

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Двухлетняя Софья Гизатуллина из Стерлитамакского района, у которой деформирован череп из-за генетического заболевания, совсем скоро полетит на лечение в Израиль. Информацией поделился собственный источник «КП-Уфа». Известно, что девочка прибудет в другую страну в сопровождении матери и представителя администрации главы Башкирии. Расходы на перелет и лечение взяли на себя власти.

Соня должна была вылететь в Израиль еще 25 октября, однако в последний момент поездку отменили. Причин было несколько. Во-первых, администрация не смогла вовремя оформить необходимые для вылета документа. Во-вторых, Софье понадобились консультации нескольких специалистов здесь, в Башкирии, ввиду очень сложного диагноза. Теперь все нюансы улажены, и в ближайшие дни лечением малышки займутся высококлассные специалисты в Израиле.

Напомним, Соня стала знаменитой на всю Россию после того как ее историей заинтересовались волонтеры АНО «Радуга добра». Девочка родилась с редким генетическим заболеванием и множественными пороками развития. Она жила вместе с родителями в полуразрушенном грязном доме. Когда за судьбой малышки стала следить широкая общественность, ее жизнь изменилась. Для нее и мамы выделили просторную меблированную квартиру и пообещали обеспечить бесплатное лечение в дорогостоящей клинике.

ИСТОЧНИК KP.RU