2019-11-18T19:50:49+03:00
Общество

В Башкирии «практически нет» подрядчиков, способных качественно благоустроить двор

Об этом заявил министр ЖКХ республики Борис Беляев
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru / Беляев перечислил основные нарушения со стороны подрядчиковфото: glavarb.ru / Беляев перечислил основные нарушения со стороны подрядчиков
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В Башкирии не хватает подрядчиков, способных качественно выполнить работы по благоустройству двора. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики заявил министр ЖКХ Борис Беляев.

По его данным, бюджет программы по благоустройству придомовых территорий «Башкирские дворики» в этом году составил 1,8 млрд рублей. На сегодняшний день работы завершены на 107 объектах, в работе находятся 294 двора.

Кассовое освоение на текущий момент составляет 58,4% (или 1 млрд рублей). По плану работы должны были завершиться уже 1 декабря, однако в связи с затянувшейся поставкой оборудования и детских игровых комплексов на 32 двора ремонт в 11 муниципалитетах завершатся к середине месяца.

Беляев отметил ряд минусов в работе подрядных организаций, из-за которых только 30% дворов в республике были благоустроены качественно и в соответствии с требованиями госпрограммы.

– Сегодня практически нет подрядных организаций, которые могут работать, соблюдая качества, темпы и культуру производства. Республика остро нуждается в квалифицированных производителях работ, – считает министр.

Глава ведомства назвал ряд нарушений, которыми грешат подрядчики: отсутствие комплексности, игнорирование нормативов, отсутствие контроля и благоустройства только части двора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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