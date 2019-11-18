2019-11-18T13:48:34+03:00
Общество

Прокуратура Башкирии наказала предприятие, причастное к массовой гибели пчел

Под горячую руку правосудия попал и Росподтребнадзор
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокурорская проверка началась после многочисленных жалоб от пчеловодов Стерлитамакского районаПрокурорская проверка началась после многочисленных жалоб от пчеловодов Стерлитамакского районаФото: Иван ПРОХОРОВ
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Природоохранная прокуратура Башкирии назвала виновных в массовой гибели пчел в Стерлитамакском районе. В пресс-службе ведомства рассказали, что ответственность понесло предприятие СП «Дружба».

– В ходе проверки по жалобам граждан Стерлитамакского района было установлено, что сельскохозяйственное предприятие для обработки сельхозкультуры «Рапс» использовался пестицид марки «Монарх», при этом, предусмотренные законодательством информационные щиты об обработке полей пестицидами были установлены не на всех полях, – сообщили в прокуратуре.

Помимо этого, при использовании пестицидов работники не соблюдали санитарно-защитные зоны и минимальные разрывы от населенных мест. Сотрудники предприятия не прошли обучения и не были обеспечены средствам индивидуальной защиты. В итогах расследования также говорится о хранении пестицидов с нарушением установленных требований. Отходы сжигались без использования специальной установки на территории машинно-тракторного парка.

За «нарушение требований в области охраны окружающей среды и природопользования» прокурор возбудил в отношении должностных лиц предприятия административные дела. Они были оштрафованы на 36 тысяч рублей. От директоров компании потребовали в кратчайшие сроки устранить нарушения. Под горячую руку правосудия попало и Управление республиканского Роспотребнадзора. Ведомство было ответственно за осуществление контроля в данной сфере.

– Так, в ноябре прошлого года ведомство провело проверку в ООО «СП «Дружба», однако вышеуказанные нарушения не выявило, – пояснили в правоохранительном органе.

Прокурор внес представление в адрес руководителя Роспотребнадзора по Башкирии. В отношении должностных лиц проводятся служебные проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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