«Салават Юлаев» попробует отомстить «Авангарду»

18 Нояб. 12:51 2019-11-18T12:51:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 18 ноября уфимский «Салават Юлаев» сыграет с омским «Авангардом» на домашнем льду.

Подопечным Николая Цулыгина есть, что вспомнить перед игрой с омским клубом из-за них «юлаевцы» вылетели в 1/2 финала чемпионата КХЛ в прошлом сезоне

По очкам две команды сейчас идут вплотную – «Авангард» занимает второе место турнирной таблицы восточной конференции, а «Салават Юлаев» обосновался на третьем. До последних дней уфимский клуб был на подъеме – еще до перерыва на Еврокубки команда одержала победу над минским «Динамо», а затем обыграла рижское и действующего чемпиона лиги ЦСКА. Прервать серию побед команды Цулыгина смогли только хоккеисты ярославского «Локомотива».

Матч можно будет посмотреть в эфире телеканала БСТ в 21.30 по уфимскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU