2019-11-18T16:23:42+03:00
Общество

«Я очень буду по тебе скучать»: в Башкирии простились с девочкой, которая ценой своей жизни спасла подругу

Погибшую похоронили вчера, 17 ноября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Родственники и близкие простились с 13-летней Аленой М., которая ценой своей жизни спасла подругу. Напомним, речь идет о жуткой аварии, которая произошла вечером 14 ноября в Иглинском районе. Девочка гуляла вместе со своей подружкой, когда из темноты на них наехал автомобиль. Алена успела оттолкнуть спутницу в овраг и приняла весь удар на себя. Водитель проехал, а потом резко сдал назад, чтобы посмотреть что случилось. К тому моменту школьницу уже было не спасти.

Накануне, 17 ноября убитые горем близкие и родственники простились с Аленой. Родные поблагодарили всех неравнодушных, пожертвовавших деньги на организацию похорон.

– Спасибо вам огромное за помощь, благодаря вам собрали 11 тысяч рублей. Похороны уже прошли. Еще раз спасибо вам огромное», – цитирует обращение родственницы погибшей Gorobzor.ru.

Безутешные друзья продолжают скорбеть по девочке в социальных сетях. Они сожалеют, что не были рядом в нужный момент. Девочка, которую спасла Алена, написала на своей странице: «Я очень буду по тебе скучать. Прости, что не уберегла тебя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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