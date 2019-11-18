В МВД по Башкирии рассказали правду о поисках 16-летней девушки

18 Нояб. 14:54 2019-11-18T16:11:01+03:00

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Пропавшую накануне в Стерлитамаке 16-летнюю девушку двое суток разыскивали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Отклик-Стерлитамак».

15 ноября она перестала выходить на связь с родными. Обеспокоенные родственники тут же написали заявление в полицию и обратились к волонтерам поисковикам. Особое беспокойство у них вызывал тот факт, что девушка ранее никогда не уходила из дома.

Вечером в воскресенье, 17 ноября, стало известно о том, что юная беглянка нашлась.

- Жительницу Стерлитамака нашли сотрудники полиции и привели домой. Она жива и здорова, в настоящее время находится дома, - прокомментировали поиски девушки в пресс-службе МВД по Башкирии. Об обстоятельствах и ходе поиска молодой особы не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU