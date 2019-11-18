2019-11-18T19:47:46+03:00
Общество

Молодая вдова вахтовика из Башкирии рассказала о серьезном разговоре с властями

Недавно девушка потеряла любимого мужа в ДТП
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Недавно 22-летняя вдова вахтовика из Башкирии Эндже Галимова написала письмо в адрес главы Башкирии, в котором описала свое бедственное положение после потери мужа. После того, как ее супруг погиб в ДТП близ города Талица в Свердловской области, она осталась одна с маленьким ребенком на руках.

Девушка посетовала на то, что ее муж был вынужден работать вахтовым методом на Севере, вдали от семьи, вместо того, чтобы трудиться в родной республике. Она посетовала, что еще до гибели супруга ей отказали в оформлении пособия по уходу за ребенком.

- У него был диплом о высшем образовании, он отслужил 3 года в армии по контракту, прошёл войну в Сирии и вернулся живым и здоровым, но не вернулся с работы на своей земле, - писала тогда Эндже Галимова.

«Комсомолка» связалась с молодой мамой, чтобы узнать, какова была реакция у властей Башкирии на это обращение. Как оказалось, Эндже вовсе не просила денег у государства.

- С Уфы позвонили, мы поговорили. Сначала меня не правильно поняли, подумали, якобы я пишу из-за того, что мне пособие не оформляют. А цель моего обращения была в том, что я хотела поднять вопрос о безработице для молодых. То, что из-за этого приходится ездить на Севера. Я объяснила по телефону все, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» Эндже Галимова.

По словам девушки, ей уже оформили пенсию по потере кормильца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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