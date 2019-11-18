МЧС Башкирии предупредило жителей о гололеде и снегопаде

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-18T11:48:28+03:00

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В Башкирии ожидается гололед и снегопад. Соответствующее предупреждение объявили в пресс-службе МЧС республики.

По данным аварийного ведомства, из-за осадков возможны налипания мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах возникнут заносы и снежный накат. Видимость в осадках – в том числе и на трассах – сократиться до 500-1000 метров.

В ближайшие сутки, с 20:00 28 ноября до 20:00 19 ноября, в регионе прогнозируется мокрая погода с прояснениями. Ночью мокрый снег перейдет в обычный, который продолжит идти и днем. Ветер будет северо-восточный, со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3, -8 градусов, по северу до -15. В течение дня ожидается понижение температуры до -13, -18.

ИСТОЧНИК KP.RU