2019-11-18T11:48:28+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупредило жителей о гололеде и снегопаде

В ближайшие сутки в республике кардинально изменится погода
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Завтра заметно похолодаетЗавтра заметно похолодаетФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Башкирии ожидается гололед и снегопад. Соответствующее предупреждение объявили в пресс-службе МЧС республики.

По данным аварийного ведомства, из-за осадков возможны налипания мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах возникнут заносы и снежный накат. Видимость в осадках – в том числе и на трассах – сократиться до 500-1000 метров.

В ближайшие сутки, с 20:00 28 ноября до 20:00 19 ноября, в регионе прогнозируется мокрая погода с прояснениями. Ночью мокрый снег перейдет в обычный, который продолжит идти и днем. Ветер будет северо-восточный, со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3, -8 градусов, по северу до -15. В течение дня ожидается понижение температуры до -13, -18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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