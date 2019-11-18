«Человек 200 в очереди»: родителей из Башкирии шокировала давка в детской поликлинике

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-18T11:20:03+03:00

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Башкирский город Салават вновь стал поводом для обсуждений в связи с огромными очередями. Совсем недавно отшумел случай с городской поликлиникой, где пациенты устроили настоящую давку, чтобы получить направление к психиатру. Людям приходилось занимать очередь еще до открытия медучреждения. Тогда глава региона Радий Хабиров пообещал «разобраться» с очередями.

На этот раз огромная очередь возникла уже в детской поликлинике. Родители привели своих детей на прививку и были просто шокированы огромной толпой, образовавшейся в коридоре.

– Вообще ужастик какой-то. На прививку пошли там духота толкотня. Человек 200 в очереди. Я с четвертого раза смогла сделать прививку манту ребенку. До этого уходили не выдерживали. Когда ж откроют по Салавата Юлаева поликлинику после ремонта? – поделилась своим возмущение молодая мама в социальных сетях после похода в поликлинику в минувшую пятницу.

Примечательно, что пост в тот же день прокомментировала заведующая поликлиникой, Татьяна Шептулина. Она объяснила, что огромное количество народа в дни проведения туберкулинодиагностики (реакции Манту) обусловлено многими факторами.

– В день проведения реакции Манту нельзя делать другие прививки, это запрещено правилами. Из-за того что проверить реакцию необходимо через 72 часа, наиболее удобным является пятница. Перед тем, как поставить пробу, необходим осмотр педиатра и оформление согласия родителей. Это тоже занимает время, – сетует заведующая.

К тому же, подметил медик, утром всегда наблюдается «наплыв народа», поскольку многие родители отпрашиваются с работы именно в утренние часы. Еще одна проблема заключается в том, что медработники прививочного кабинета работают в неполном составе, не хватает двух медсестер

– В течение рабочего дня через кабинет проходит до 300 детей. Каждый ребенок приходит в сопровождении как минимум одного взрослого, а то двух. Вот и получается, что количество людей в очереди в 2 раза больше, чем пациентов, – пишет медик.

Здание, в котором сейчас находится детская поликлиника, по словам Шептулиной, мало приспособлено для этой работы – не хватает помещений. В детсадах делать прививки невозможно из-за отсутствия в них прививочных кабинетов.

В конце своего обращения главврач детской поликлиники попросила горожан отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, соблюдать сроки и время, указанные в направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU