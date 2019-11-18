2019-11-18T10:26:38+03:00
Общество

«Сам он вряд ли себе может добывать еду»: в Башкирии ищут хозяев слепому коту

Грядущую зиму пушистик уже не переживет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Жительница Стерлитамака пытается найти хозяев для слепого кота. Вера нашла бездомное животное на улице Фестивальной села Большой Куганак. Пушистик грелся на трубах во дворе. Он тронул девушку за живое, и она решила пристроиться кота, обратившись к местным жителям в социальной сети.

– Он вообще без глазок, ничего не видит, ни на что не реагирует, очень худой, голодный, очень ласковый, милый, – пишет Вера. – По нему видно, что он уже давно на улице живет.

Девушка недоумевает, как коту удавалось выживать все это время на улице, ведь самостоятельно добывать еду он уже не может.

– Если котику не помочь сейчас, то эта зима будет последней в его жизни, – считает жительница Стерлитамака. – Пожалуйста, добрые люди, откликнитесь, кто сможет взять его. Котика готовы привезти в город. Самим ехать за ним не надо.

Всех неравнодушных Вера попросила написать ей ВКонтакте или позвонить по телефону 8 987 252 66 92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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