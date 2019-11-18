«Сам он вряд ли себе может добывать еду»: в Башкирии ищут хозяев слепому коту
Жительница Стерлитамака пытается найти хозяев для слепого кота. Вера нашла бездомное животное на улице Фестивальной села Большой Куганак. Пушистик грелся на трубах во дворе. Он тронул девушку за живое, и она решила пристроиться кота, обратившись к местным жителям в социальной сети.
– Он вообще без глазок, ничего не видит, ни на что не реагирует, очень худой, голодный, очень ласковый, милый, – пишет Вера. – По нему видно, что он уже давно на улице живет.
Девушка недоумевает, как коту удавалось выживать все это время на улице, ведь самостоятельно добывать еду он уже не может.
– Если котику не помочь сейчас, то эта зима будет последней в его жизни, – считает жительница Стерлитамака. – Пожалуйста, добрые люди, откликнитесь, кто сможет взять его. Котика готовы привезти в город. Самим ехать за ним не надо.
Всех неравнодушных Вера попросила написать ей ВКонтакте или позвонить по телефону 8 987 252 66 92.
ИСТОЧНИК KP.RU