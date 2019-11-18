Заток арктического воздуха принесет в Башкирию аномальные холода

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-18T09:27:43+03:00

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В Башкирии прогнозируются аномальные холода в связи с затоком арктического воздуха. Об этом сообщает Башгидромет.

В начале текущей недели на Урал северо-восточными потоками поступит холодных арктический воздух. Сегодня, 18 ноября, никаких существенных изменений заметно не будет, однако завтра температура воздуха в республике начнет резко понижаться. В течение дня столбик термометра упадет до отметки в -8, -13 градусов, а ночью пройдет небольшой и умеренный снег.

Ночью 20 ноября температура воздуха достигнет зимних показателей в -15, -20° градусов, а на востоке и вовсе ожидаются -25°. Днем станет немного теплее: -9,-14°.

ИСТОЧНИК KP.RU