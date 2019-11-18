В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-18T08:33:28+03:00

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На прошлой неделе в среду, 13 ноября, под Нефтекамском грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Он пытался пересечь пути в неположенном месте. Трагический инцидент произошел утром, рядом с селом Амзя.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что погибшим оказался 53-летний местный сельчанин. Собеседник добавил, что фактически он был бездомным, хотя и значился жильцом одного из частных домов.

Данный случай обсудили и на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики. Председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров призвал соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей.

ИСТОЧНИК KP.RU