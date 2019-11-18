2019-11-18T08:16:22+03:00
Политика

Двоих чиновников правительства Башкирии утвердили в должности

Федеральные власти избавили их от приставки и.о.
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 ноября, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров объявил о том, что двоих чиновников утвердили в должностях. Федеральный центр согласовал на должность руководителя госкомитета по строительству и архитектуре Марата Ахмадуллина и руководителя госкомитета по тарифам Светлану Бурдюк.

С сегодняшнего дня оба руководителя госкомитетов избавились от приставок «исполняющий обязанности». Они проработали в качестве и.о. на своих должностях дольше остальных министров. Теперь Светлана Бурдюк и Марат Ахмадуллин стали полноценными руководителями госкомитетов по тарифам и строительству соответственно.

Напомним, состав правительства Башкирии был объявлен 28 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС Башкирии предупредило жителей о гололеде и снегопаде
«Человек 200 в очереди»: родителей из Башкирии шокировала давка в детской поликлинике
Коммерческая недвижимость от ГК «Первый Трест» - гарантия доходности и минимальных рисков инвестиций в недвижимость
«Сам он вряд ли себе может добывать еду»: в Башкирии ищут хозяев слепому коту
Важно ли проходить стажировки во время обучения в вузе?
«Цена чуть ли в два раза завышена»: глава Башкирии возмутился некачественной и дорогой остановкой
Заток арктического воздуха принесет в Башкирию аномальные холода
В Башкирии медики наткнулись на труп трехмесячного ребенка
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Банк объяснил, куда пропали деньги со счета «умершего» жителя Башкирии
В УГНТУ определили «Мистера УГНТУ-2019»
Под Уфой в кювет опрокинулся «ЗАЗ Шанс», пострадала девушка
На этой неделе в Уфе без холодной воды останутся десятки домов
Двое мужчин стали жертвами пожара в Уфе
В Башкирии возобновляется движение туристического поезда «Легенда Урала»
В Башкирии похитившие у бабушки почти 400 тысяч рублей мошенницы попали на камеру
В Башкирии прекратили поиски 16-летней девушки
Уфимец-андрогин сделал грудь и стал востребованной по всему миру моделью
В уфимской больнице из бабушки высыпались сотни тысяч рублей