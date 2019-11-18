Двоих чиновников правительства Башкирии утвердили в должности

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-18T08:16:22+03:00

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Сегодня, 18 ноября, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров объявил о том, что двоих чиновников утвердили в должностях. Федеральный центр согласовал на должность руководителя госкомитета по строительству и архитектуре Марата Ахмадуллина и руководителя госкомитета по тарифам Светлану Бурдюк.

С сегодняшнего дня оба руководителя госкомитетов избавились от приставок «исполняющий обязанности». Они проработали в качестве и.о. на своих должностях дольше остальных министров. Теперь Светлана Бурдюк и Марат Ахмадуллин стали полноценными руководителями госкомитетов по тарифам и строительству соответственно.

Напомним, состав правительства Башкирии был объявлен 28 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU