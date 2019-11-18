Двое мужчин стали жертвами пожара в Уфе
В ночь на понедельник, 18 ноября, в уфимском садовом товариществе «Нефтяник-13» загорелся домик. Пожарных вызвали уже под утро, в 06.53 по местному времени.
Когда они подъехали к месту ЧП, огонь вовсю полыхал внутри дома. Чтобы справиться с пламенем потребовались два пожарных ствола и семь человек личного состава. Через полчаса огонь удалось унять.
Страшные последствия пожара открылись, когда начался разбор обгоревших конструкций. На пепелище были найдены тела двоих мужчин. Причину их гибели, равно как и причину возгорания предстоит установить специалистам.
- На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Фото: МЧС по Башкирии
Фото: МЧС по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU