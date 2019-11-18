В Башкирии похитившие у бабушки почти 400 тысяч рублей мошенницы попали на камеру
Полиция ищет двух аферисток, которые обманом получили от пожилой жительницы Стерлитамака 380 тысяч рублей. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что ранее они промышляли тем же в Мелеузе.
Мошенницы подошли к 73-летней бабушке на улице и напугали ее, заявив, что кто-то наложил на пенсионерку порчу. Ее можно снять, уверили пожилую женщину, но понадобятся все наличные сбережения. Бабушка принесла содержимое "кубышки", незнакомки завернули купюры в платок и провели пару манипуляций. Обратно пенсионерке вернули платок уже с нарезанной газетой.
Злоумышленниц засняли камеры наружного видеонаблюдения. Полиция просит жителей Башкирии присмотреться к снимкам и помочь в розыске преступниц. На них заведено дело по статье "Мошенничество".
ИСТОЧНИК KP.RU