В Башкирии похитившие у бабушки почти 400 тысяч рублей мошенницы попали на камеру

СЕГОДНЯ 06:38 2019-11-18T06:38:13+03:00

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Полиция ищет двух аферисток, которые обманом получили от пожилой жительницы Стерлитамака 380 тысяч рублей. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что ранее они промышляли тем же в Мелеузе.

Мошенницы подошли к 73-летней бабушке на улице и напугали ее, заявив, что кто-то наложил на пенсионерку порчу. Ее можно снять, уверили пожилую женщину, но понадобятся все наличные сбережения. Бабушка принесла содержимое "кубышки", незнакомки завернули купюры в платок и провели пару манипуляций. Обратно пенсионерке вернули платок уже с нарезанной газетой.

Злоумышленниц засняли камеры наружного видеонаблюдения. Полиция просит жителей Башкирии присмотреться к снимкам и помочь в розыске преступниц. На них заведено дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU