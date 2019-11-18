На этой неделе в Уфе без холодной воды останутся десятки домов

СЕГОДНЯ 07:16 2019-11-18T07:16:47+03:00

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На этой неделе, с 18 по 21 ноября, уфимцев ожидает плановое отключение холодной воды. Это связано с ремонтными работами, которые проведет Уфаводоканал. На сайте организации опубликован соответствующий график.

Так, сегодня, 18 ноября, работы запланированы в микрорайоне Инорс. Без холодной воды на период с 10 утра до 19 вечера останутся жильцы домов 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1 по улице Ферина.

С 12:00 19 ноября до 11:00 20 ноября только горячей воды из крана смогут дождаться работники предприятий по адресам Уфимское шоссе, 3, 3/1, 3б, 3в; Индустриальное шоссе, 1, 4, 26 и 26а; Цветочная, 34 и 36. В тот же день с 10 утра до 18 вечера холодное водоснабжение перекроют и в жилом доме на улице Коммунистическая, 75/1.

В среду, 20 ноября, в промежутке между 10 утра и 20 вечера ремонтные работы станут проблемой для частного сектора в Кировском районе. Речь идет о домах на Цюрупы 2-2б, Аджарской 3-3б, 5, 15, 10, 12, 12а, 14, Павлуновского 3а, 7, 7а, 7в, 7е, 10, 12 и Салавата 2, 4, 6, 8, 1, 1а, 3. Холодной воды с 10:30 до 22:30 не будет в корпусе Республиканской детской клинической больницы на Тихорецкой, 10. С 20 ноября на целые сутки та же участь постигнет здания №№32, 41, 42 43, 44 по улице Мустая Карима.

Неделя отключения холодного водоснабжения в Уфе закончится 21 ноября. С 10:00 до 18:00 терпеть лишения предстоит жителям многоэтажки на Менделеева, 138, а также сотрудникам организаций в соседнем административном здании под номером 138/1.

ИСТОЧНИК KP.RU