В Башкирии прекратили поиски 16-летней девушки

СЕГОДНЯ 06:09 2019-11-18T06:09:27+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» из Стерлитамака объявили о прекращении поисков 16-летней Алины. Напомним, девушка не давала о себе знать с 15 ноября. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам. Их особо настораживал тот факт, что ранее пропавшая никогда не уходила из дома так надолго, да и необычное поведение ей было несвойственно.

К счастью, у этой истории оказался счастливый конец. Вчера вечером, 17 ноября, представители «Отклика» сообщили о том, что Алину удалось найти живой, и сейчас она уже дома. Где и при каких обстоятельствах удалось обнаружить девушку, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU