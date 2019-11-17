Смертельная авария на трассе в Башкирии: лоб в лоб столкнулись Лада и УАЗ

СЕГОДНЯ 18:07 2019-11-17T18:07:54+03:00

Один из участников ДТП скончался на больничной койке

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Накануне, 16 ноября, за час до полуночи на трассе Уфа-Оренбург произошло встречное ДТП с летальным исходом.

На 231 километре автодороги лоб в лоб столкнулись Лада Приора, за рулем которой находился житель города Мелеуза, и УАЗ под управлением 48-летнего жителя Пермского края. От сильного удара легковушку развернуло, а грузовую машину вынесло на обочину. Передние части обоих автомобилей превратились в месиво из металла.

фото: ГИБДД РБ

Медики «скорой» успели госпитализировать в городскую больницу Кумертау всех участников аварии, включая 35-летнего пассажира из УАЗа. Водителя Приоры врачам спасти не удалось – он скончался на больничной койке.

ИСТОЧНИК KP.RU