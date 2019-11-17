Смертельная авария на трассе в Башкирии: лоб в лоб столкнулись Лада и УАЗ
Накануне, 16 ноября, за час до полуночи на трассе Уфа-Оренбург произошло встречное ДТП с летальным исходом.
На 231 километре автодороги лоб в лоб столкнулись Лада Приора, за рулем которой находился житель города Мелеуза, и УАЗ под управлением 48-летнего жителя Пермского края. От сильного удара легковушку развернуло, а грузовую машину вынесло на обочину. Передние части обоих автомобилей превратились в месиво из металла.
фото: ГИБДД РБ
Медики «скорой» успели госпитализировать в городскую больницу Кумертау всех участников аварии, включая 35-летнего пассажира из УАЗа. Водителя Приоры врачам спасти не удалось – он скончался на больничной койке.
ИСТОЧНИК KP.RU