Главе Башкирии показалась остроумной шутка на КВН про депутатов-динозавров из Курултая

17 Нояб. 17:23 2019-11-17T17:23:13+03:00

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Главу Башкирии повеселила шутка про депутатов-динозавров из Курултая в исполнении команды «Планета К-рах» на уфимском КВН. Об этом Радий Хабиров рассказал на своих страницах в социальных сетях.

Юмореска в паре предложений: инопланетянин вернулся с Земли, и его соплеменник укоряет его за то, что он не привез оттуда динозавра. Тот сказал, что древние ящеры на планете уже вымерли. Собеседник спрашивает его, не заходил ли он в Курултай. Далее на сцену выходит, по всей видимости, депутат, облаченный в костюм динозавра. Ящер просит поддержать молодежь, передает привет от Рахимова, потому что они «из одной эпохи» и благодарит Хабирова за то, что он «разрешил пить воду из-под крана».

– Ну ведь правда остроумно?.. – спрашивает в своем посте руководитель республики. – КВН в Башкирии - большое движение, это 30 команд и 400 тысяч зрителей в год, а главное - возможность проявить себя для творческой молодёжи. Мы поддерживаем КВНщиков по линии Министерства молодежной политики и спорта РБ, ведь это наши ребята, которые продвигают нашу республику.

Хабиров также сообщил, что команда «Нефтик» в случае выхода в Высшую лигу будет выступать на Первом канале. К тому же, по его словам, Министерству молодежи удалось договориться с Международным союзом КВН, чтобы со следующего года в Уфе проходила телевизионная лига, в которой примут участие около 20 команд из разных городов. Транслировать лигу будут на федеральном канале КВН-ТВ. Таким образом, уверен руководитель региона, республика станет «центром юмора в России».

Сцена про депутатов-динозавров из Курултая .

ИСТОЧНИК KP.RU