Власти Башкирии хотят за два года обновить троллейбусный парк Уфы и Стерлитамака

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-17T16:33:07+03:00

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Власти Башкирии в ближайшие два года намерены обновить весь троллейбусный состав в Уфе и Стерлитамаке. Об этом стало известно в ходе поездки вице-премьера Андрея Назарова республики в Стерлитамак, в ходе которой чиновник посетил несколько промышленных и социальных объектов, в их числе была площадка «Стерлитамакского троллейбусного управления».

По словам руководителя предприятия, Леонида Конева, местный троллейбусный парк «практически выработал свой ресурс». Коллектив СТУ начал капитальный ремонт техники, однако едва ли это решит проблему – машины уже устаревают морально.

Во время обсуждения с участием в том числе и председателя республиканского Госкомтранса Тимура Мухаметьянова первый вице-мэр поручил подготовить предложения по полному обновлению троллейбусного парка Уфы и Стерлитамака. Работы должны быть выполнены в течение двух лет. К проекту привлекут Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.

ИСТОЧНИК KP.RU