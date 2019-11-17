2019-11-17T14:56:57+03:00
Общество

«Рисковала жизнью как минимум три раза»: уфимская красавица станцевала на крыше движущейся машины

Девушка намерена взять гран-при конкурса, организованного известным музыкантом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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Красавица из Уфы исполнила национальный танец на крыше автомобиля во время движения. По словам девушки, ей пришлось рисковать жизнью. Таким образом Альзира приняла участие во флешмобе #башкортбейеу, который организовал известный музыкант, танцор и шоумен Зайнетдин. Гран-при конкурса составляет 10 тысяч рублей.

На видео, опубликованном в Instagram, девушка танцует под стилизованную битами музыку с характерным национальным мотивом. Свое хореографическом мастерство она демонстрирует, находясь на колесе обозрения, разделительной полосе проспекте Октября, в трамвае, лифте, а также на эскалаторе и крыше «вазовской» 13-й прямо во время движения. Похоже, именно в идее непрерывного движения и заключается суть клипа.

– На этом видео я рисковала жизнью как минимум 3 раза, – признается Альзира.

В комментариях к видео, которое, к слову, набрало 2,5 тысяч просмотров, пользователи восхитились как хореографическим талантом красавицы, так и ее бесстрашием.

alzira_96alzira_96
Уфимка станцевала на крыше машины
445 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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