«Рисковала жизнью как минимум три раза»: уфимская красавица станцевала на крыше движущейся машины

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-17T14:56:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Красавица из Уфы исполнила национальный танец на крыше автомобиля во время движения. По словам девушки, ей пришлось рисковать жизнью. Таким образом Альзира приняла участие во флешмобе #башкортбейеу, который организовал известный музыкант, танцор и шоумен Зайнетдин. Гран-при конкурса составляет 10 тысяч рублей.

На видео, опубликованном в Instagram, девушка танцует под стилизованную битами музыку с характерным национальным мотивом. Свое хореографическом мастерство она демонстрирует, находясь на колесе обозрения, разделительной полосе проспекте Октября, в трамвае, лифте, а также на эскалаторе и крыше «вазовской» 13-й прямо во время движения. Похоже, именно в идее непрерывного движения и заключается суть клипа.

– На этом видео я рисковала жизнью как минимум 3 раза, – признается Альзира.

В комментариях к видео, которое, к слову, набрало 2,5 тысяч просмотров, пользователи восхитились как хореографическим талантом красавицы, так и ее бесстрашием.

alzira_96 Уфимка станцевала на крыше машины

ИСТОЧНИК KP.RU