«Рисковала жизнью как минимум три раза»: уфимская красавица станцевала на крыше движущейся машины
Красавица из Уфы исполнила национальный танец на крыше автомобиля во время движения. По словам девушки, ей пришлось рисковать жизнью. Таким образом Альзира приняла участие во флешмобе #башкортбейеу, который организовал известный музыкант, танцор и шоумен Зайнетдин. Гран-при конкурса составляет 10 тысяч рублей.
На видео, опубликованном в Instagram, девушка танцует под стилизованную битами музыку с характерным национальным мотивом. Свое хореографическом мастерство она демонстрирует, находясь на колесе обозрения, разделительной полосе проспекте Октября, в трамвае, лифте, а также на эскалаторе и крыше «вазовской» 13-й прямо во время движения. Похоже, именно в идее непрерывного движения и заключается суть клипа.
– На этом видео я рисковала жизнью как минимум 3 раза, – признается Альзира.
В комментариях к видео, которое, к слову, набрало 2,5 тысяч просмотров, пользователи восхитились как хореографическим талантом красавицы, так и ее бесстрашием.
ИСТОЧНИК KP.RU