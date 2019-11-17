2019-11-17T13:47:53+03:00
Происшествия

Под Уфой из воды извлекли тела двоих человек

Рыбаки провалились под лед
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Под рыбаками треснул ледПод рыбаками треснул ледФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Уфимском районе погибли двое рыбаков. Мужчины провалились под лед. О несчастном случае сообщили в республиканском госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Трагический инцидент произошел на Миловском карьере, куда двое местных жителей выбрались на рыбалку. Сегодня, 17 ноября, тела утонувших 54 и 64-летних мужчин извлекли из воды спасатели аварийной службы ведомства.

В госкомитете сообщили, что ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, в группе риска, как правило, находятся дети и рыбаки. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10-12 сантиметров.

Тревожным звонком является характерный скрипящий звук от образования трещин под действием нагрузки. В таких случаях необходимо немедленно покинуть опасный участок скользящим шагом. В особо критической ситуации лучше лечь на лед, увеличив таким образом площадь распределения веса по поверхности. Затем нужно отползти в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Башкирии хотят за два года обновить троллейбусный парк Уфы и Стерлитамака
В Башкирии молодой водитель на легковушке опрокинулся в кювет: пассажир погиб на месте
«Рисковала жизнью как минимум три раза»: уфимская красавица станцевала на крыше движущейся машины
В Башкирии разыскивают 16-летнюю девушку в серо-голубом шарфе
«Значимый шаг в развитии нашего города»: мэр Нефтекамска открыл первый «Макдоналдс», а жители устроили толкучку
В Уфе осушают озеро в парке Кашкадан
В Башкирии погибли двое подростков, их трупы обнаружили в гараже
Синоптики рассказали, когда в Башкирию придут морозы
Пьяный молодой водитель из Башкирии насмерть сбил уфимца и сбежал с места ДТП
Власти Уфы напомнили горожанам о дополнительном отгуле
Пожар в пятиэтажном доме в Башкирии унес жизнь женщины
В Башкирии неизвестные выпотрошили пса
«Локомотив» прервал победную серию «Салавата Юлаева»
«Мама смотрит в окно и ждет»: в Башкирии ищут мужчину, пропавшего при загадочных обстоятельствах
В Башкирии микроавтобус врезался в "Ниву", есть пострадавшие
Улицу Галле в Уфе планируют продлить и реконструировать