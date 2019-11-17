Под Уфой из воды извлекли тела двоих человек

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-17T13:47:53+03:00

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В Уфимском районе погибли двое рыбаков. Мужчины провалились под лед. О несчастном случае сообщили в республиканском госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Трагический инцидент произошел на Миловском карьере, куда двое местных жителей выбрались на рыбалку. Сегодня, 17 ноября, тела утонувших 54 и 64-летних мужчин извлекли из воды спасатели аварийной службы ведомства.

В госкомитете сообщили, что ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, в группе риска, как правило, находятся дети и рыбаки. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10-12 сантиметров.

Тревожным звонком является характерный скрипящий звук от образования трещин под действием нагрузки. В таких случаях необходимо немедленно покинуть опасный участок скользящим шагом. В особо критической ситуации лучше лечь на лед, увеличив таким образом площадь распределения веса по поверхности. Затем нужно отползти в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU