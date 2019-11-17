2019-11-17T13:03:34+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают 16-летнюю девушку в серо-голубом шарфе

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что ранее школьница не уходила из дома надолго
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото с ориентировкифото с ориентировки
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В Стерлитамаке без вести пропала 16-летняя Алена Брызгина. Девушка о себе знать с 15 ноября. Ее родственники практически сразу обратились за помощью в полицию и к волонтерам поискового отряда «Отклик». Вчерашние поиски успехом не увенчались. Сегодня активисты опубликовали в соцсети ориентировку на Алену. Как сообщает знакомый с ситуацией источник "КП-Уфа", ранее девушка не уходила из дома надолго. Необычное поведение ей не свойственно.

Приметы: рост – 165 см, среднее телосложение, темные длинные волосы, карие глаза. В день пропажи она была одета в серо-голубой шарф, черный утепленный плащ, синие джинсы и черные высокие сапоги по колено.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Алене Брызгиной, просят обратиться по телефону 89871060601 (номер ПСО «Отклик») или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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