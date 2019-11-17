«Значимый шаг в развитии нашего города»: мэр Нефтекамска открыл первый «Макдоналдс», а жители устроили толкучку

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-17T12:41:52+03:00

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Сегодня, 17 ноября, в Нефтекамске появился первый «Макдоналдс». Открытие кафе популярной сети фастфуда посетило несколько десятков человек. На площади торгового центра «Планета» их поприветствовал глава городской администрации.

фото: соцсети

В местном паблике ВКонтакте жители опубликовали фотоотчет с торжественного открытия. На снимках видно, что на входе в общепит буквально не протолкнуться. Среди присутствующих в основном дети и молодые люди – желающий стать первыми клиентами. Некоторые устроились прямо на газоне перед ТЦ.

фото: соцсети

За несколько дней до этого мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев написал на своей странице в соцсети, что открытие кафе международной компании говорит «о привлекательности» города. Среди плюсов отмечается создание новых рабочих мест.

– Уверен, это еще один значимый шаг в развитии нашего города, как северо-западной столицы Башкортостана, – заявил мэр.

В конце своего поста Мавлиев отметил, что размышлять о вреде и пользе фастфуда не стоит, ведь «это личный выбор каждого».

Кстати, вчера первый «Мак» открылся также и в Стерлитамаке, где тоже собралась внушительная толпа.

ИСТОЧНИК KP.RU