«Значимый шаг в развитии нашего города»: мэр Нефтекамска открыл первый «Макдоналдс», а жители устроили толкучку
Сегодня, 17 ноября, в Нефтекамске появился первый «Макдоналдс». Открытие кафе популярной сети фастфуда посетило несколько десятков человек. На площади торгового центра «Планета» их поприветствовал глава городской администрации.
фото: соцсети
В местном паблике ВКонтакте жители опубликовали фотоотчет с торжественного открытия. На снимках видно, что на входе в общепит буквально не протолкнуться. Среди присутствующих в основном дети и молодые люди – желающий стать первыми клиентами. Некоторые устроились прямо на газоне перед ТЦ.
фото: соцсети
За несколько дней до этого мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев написал на своей странице в соцсети, что открытие кафе международной компании говорит «о привлекательности» города. Среди плюсов отмечается создание новых рабочих мест.
– Уверен, это еще один значимый шаг в развитии нашего города, как северо-западной столицы Башкортостана, – заявил мэр.
В конце своего поста Мавлиев отметил, что размышлять о вреде и пользе фастфуда не стоит, ведь «это личный выбор каждого».
Кстати, вчера первый «Мак» открылся также и в Стерлитамаке, где тоже собралась внушительная толпа.
ИСТОЧНИК KP.RU