В Уфе осушают озеро в парке Кашкадан

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-17T11:57:05+03:00

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Уфимские власти перешли к активной фазе осушения озера в парке Кашкадан. Реконструкцию сквера планируется завершить в 2020 году. В ближайшие пять лет здесь также появятся береговая смотровая площадка, амфитеатр и арт-объекты.

Вода в озере глубиной 2,4 метров откачана более чем на половину – на 1,7 метра, сообщает РБК-Уфа. Специалисты дают прогноз, что водоем осушат через 8-10 дней с условием, что в столицу не нагрянут морозы, что, к слову, вполне вероятно и случится: уже на следующей неделе республику ожидает резкое похолодание – до -17 градусов. После реконструкции озеро станет глубоким, а зеркало водоема увеличится в площади.

Тем временем не утихают страсти вокруг возможного строительства дельфинария в парке Кашкадан. На прошедших в пятницу общественных слушаниях в Городском дворце культуры городские власти согнали бюджетников, а в зале использовались заглушки сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU