В Башкирии погибли двое подростков, их трупы обнаружили в гараже

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-17T11:05:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 16 ноября, в башкирском городе Стерлитамаке были обнаружены трупы двоих подростков. Юноши находились в машине, стоявшей в гаражном боксе.

По предварительной информации, школьники отравились выхлопными газами. Об этом сообщается на сайте телеканала Рен ТВ.

В беседе с журналистом «КП-Уфа» двоюродная сестра одного из погибших сообщила, что ему было всего 16 лет. Однако при каких обстоятельствах произошла трагедия, ей неизвестно.

– Я нахожусь в другой стране. Мне эта новость прилетела вчера вечером. Сама ничего толком не знаю, кроме того, что он мёртв

В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU