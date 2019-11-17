2019-11-17T11:05:16+03:00
Происшествия

В Башкирии погибли двое подростков, их трупы обнаружили в гараже

По предварительной информации, они отравились выхлопными газами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Тела юношей нашли в гаражном боксеТела юношей нашли в гаражном боксе
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Накануне, 16 ноября, в башкирском городе Стерлитамаке были обнаружены трупы двоих подростков. Юноши находились в машине, стоявшей в гаражном боксе.

По предварительной информации, школьники отравились выхлопными газами. Об этом сообщается на сайте телеканала Рен ТВ.

В беседе с журналистом «КП-Уфа» двоюродная сестра одного из погибших сообщила, что ему было всего 16 лет. Однако при каких обстоятельствах произошла трагедия, ей неизвестно.

– Я нахожусь в другой стране. Мне эта новость прилетела вчера вечером. Сама ничего толком не знаю, кроме того, что он мёртв

В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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