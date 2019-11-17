В Башкирии погибли двое подростков, их трупы обнаружили в гараже
Накануне, 16 ноября, в башкирском городе Стерлитамаке были обнаружены трупы двоих подростков. Юноши находились в машине, стоявшей в гаражном боксе.
По предварительной информации, школьники отравились выхлопными газами. Об этом сообщается на сайте телеканала Рен ТВ.
В беседе с журналистом «КП-Уфа» двоюродная сестра одного из погибших сообщила, что ему было всего 16 лет. Однако при каких обстоятельствах произошла трагедия, ей неизвестно.
– Я нахожусь в другой стране. Мне эта новость прилетела вчера вечером. Сама ничего толком не знаю, кроме того, что он мёртв
В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU