Синоптики рассказали, когда в Башкирию придут морозы

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-17T10:34:29+03:00

Уже на следующей неделе в республике похолодает до -17 градусов

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Зима в Башкирию придет уже на следующей неделе. Синоптики Башгидромета прогнозируют резкое понижение температуры и снег.

Сегодня днем, 17 ноября, практически никаких осадков не ожидается, однако в отдельных районах все-таки выпадет небольшой мокрый снег. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, порывов не ожидается. Днем столбик термометра будет колебаться между отметками в +2 и -3 градуса Цельсия. К ночи может похолодать до -5.

В понедельник, 18 ноября, ночью и днем пройдут осадки в виде мокрого снега, местами до умеренных. В отдельных районах появится гололед и отложения мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах образуется гололедица и снежный накат. Ветер сменится на северо-западный и все еще будет умеренным. Температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня.

Настоящий мороз по осенним меркам в Башкирии установится уже 19 ноября. Мокрый снег постепенно сменится обычным. Гололедица и снежные накаты никуда не денутся. Северо-восточный ветер местами будет порывистым. Ночью и днем в северной половине республики температура воздуха составит -12, -17 градусов. В южной половине столбик термометра покажет -3, -8 градусов с дальнейшим понижением в течение дня до -12 и -17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU