Власти Уфы напомнили горожанам о дополнительном отгуле

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-17T09:05:25+03:00

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В пресс-службе уфимской мэрии напомнили о праве горожан на дополнительный отгул. Освобождение от работы предоставляется при прохождении диспансеризации – медицинского профилактического осмотра. Это закреплено в Федеральном законе.

Отгул с сохранением должности, места работы и среднего заработка дается один раз в три года. При этом работники предпенсионного и пенсионного возраста имеют право на два рабочих дня один раз в год. Для того чтобы воспользоваться освобождением от работы для прохождения диспансеризации, необходимо написать письменное заявление и согласовать с работодателем выбранный рабочий день.

Если работодатель не предоставит своему сотруднику отгул, ему грозит предупреждение или штраф: от одной до пяти тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет за собой санкции в виде штрафа от 10 000 до 20 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU