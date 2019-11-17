Пожар в пятиэтажном доме в Башкирии унес жизнь женщины
В городе Белорецке в пожаре погибла женщина. Трагический инцидент произошел минувшим вечером, 16 ноября, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Тревожное сообщение на пульт диспетчера аварийной службы поступило в 21:39. Горела квартира в пятиэтажном доме по улице Алексеева.
На вызов были направлены три единицы техники и шесть человек личного состава, а также полицейские и медики. Когда спасатели прибыли на место происшествие, то обнаружили сильное задымление из окон четвертого этажа. Из здания пришлось экстренно эвакуировать 28 человек. Менее чем за 30 минут пожар удалось локализовать. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшую женщину. Известно, что ей было 40 лет.
Сейчас установлением причин и обстоятельств пожара занимается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU