2019-11-17T08:15:12+03:00
Происшествия

Пожар в пятиэтажном доме в Башкирии унес жизнь женщины

Из здания было эвакуировано 28 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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В городе Белорецке в пожаре погибла женщина. Трагический инцидент произошел минувшим вечером, 16 ноября, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Тревожное сообщение на пульт диспетчера аварийной службы поступило в 21:39. Горела квартира в пятиэтажном доме по улице Алексеева.

На вызов были направлены три единицы техники и шесть человек личного состава, а также полицейские и медики. Когда спасатели прибыли на место происшествие, то обнаружили сильное задымление из окон четвертого этажа. Из здания пришлось экстренно эвакуировать 28 человек. Менее чем за 30 минут пожар удалось локализовать. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшую женщину. Известно, что ей было 40 лет.

Сейчас установлением причин и обстоятельств пожара занимается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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